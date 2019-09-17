"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
Балух рассказал о пытках в России
Балух рассказал о пытках в России
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
Богдан: у Нидерландов тесные отношения с Россией, у них есть на что менять Цемаха
Богдан: у Нидерландов тесные отношения с Россией, у них есть на что менять Цемаха
ГлавнаяМир

В Молдове задержали двух депутаток по подозрению в хищении свыше $1 миллиарда

Парламент лишил Таубер и Апостолову депутатской неприкосновенности.

В Молдове задержали двух депутаток по подозрению в хищении свыше $1 миллиарда
Фото: EPA/UPG

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали членов парламента Молдовы от партии "Шора" Марину Таубер и Регину Апостолову.

Перед этим парламент Молдовы удовлетворил запрос генеральной прокуратуры о лишении Таубер и Апостоловой депутатской неприкосновенности, сообщает Укринформ.

По данным генпрокуратуры, Таубер и Апостолова являются фигурантами громкого уголовного дела о хищении более $1 миллиарда из банковской системы Молдовы.

Депутатов задержали в городе Оргеев, причем местные жители попытались воспрепятствовать этому.

Таубер и Апостолову доставили в Национальный центр по борьбе с коррупцией, где они должны дать показания.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также