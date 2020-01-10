Конфликтная ситуация произошла в полуфинале Суперкубка Испании, в котором "Барселона" в Джидде (Саудовская Аравия) проиграла "Атлетико" (2:3).
В конце первого тайма полузащитник "Атлетико" Жоао Феликс повздорил с капитаном каталонцев Лионелем Месси.
В ситуацию вмешалось по полкоманды с каждой стороны.
Перед этим в одном из эпизодов что-то не поделили Жоао Феликс и защитник "Барсы" Жорди Альба, и это, по-видимому, спровоцировало выяснение отношений со стороны Месси.
Messi got tired of being bullied by Ramos for the past 10 years that he's started picking on kids to get his street cred back, this is definitely a mid-life crisis.pic.twitter.com/rXQI9ByQfZ— Karim (@rodrygolazoo) 9 января 2020 г.