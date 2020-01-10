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В полуфинале Суперкубка Испании произошел контактный конфликт между Месси и молодой звездой Жоао Феликсом

"Барселона" проиграла мадридскому "Атлетико".

В полуфинале Суперкубка Испании произошел контактный конфликт между Месси и молодой звездой Жоао Феликсом
Жоао Феликс и Лионель Месси
Фото: Twitter

Конфликтная ситуация произошла в полуфинале Суперкубка Испании, в котором "Барселона" в Джидде (Саудовская Аравия) проиграла "Атлетико" (2:3).

В конце первого тайма полузащитник "Атлетико" Жоао Феликс повздорил с капитаном каталонцев Лионелем Месси.

В ситуацию вмешалось по полкоманды с каждой стороны.

Перед этим в одном из эпизодов что-то не поделили Жоао Феликс и защитник "Барсы" Жорди Альба, и это, по-видимому, спровоцировало выяснение отношений со стороны Месси.

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