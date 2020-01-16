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Ястремская вышла в полуфинал турнира WTA в Аделаиде

Даяна оказалась сильнее Донны Векич.

Ястремская вышла в полуфинал турнира WTA в Аделаиде
Даяна Ястремская
Фото: WTA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в полуфинал хардового Премьера в австралийской Аделаиде, обыграв в четвертьфинале хорватку Донну Векич в двух сетах 6:4, 6:3.

Поединок продолжался 1 час и 9 минут, в течение которых Ястремская подала 7 эйсов и реализовала 3 из 5 брейков.

В полуфинале турнира Ястремская сыграет против Арины Соболенко из Беларуси, которая в своем матче уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп 6:4, 6:2.

Напомним, в первом круге Ястремская одержала победу над Тимеей Бабош, а во втором круге украинка на отказе прошла Анжелик Кербер.

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