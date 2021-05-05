Банківські та фінансові установи не згадуються.

Колишня перша ракетка світу Роджер Федерер (№8 АТР) і двічі оскароносний актор Роберт Де Ніро взяли участь у зйомці рекламного ролика про Швейцарію.

У ролику, опублікованому на офіційному YouTube-каналі національної туристичної організації Швейцарії, Федерер пропонує Де Ніро взяти участь у створенні фільму про країну незліченних озер, сіл і високогірних Альп.

Тенісист розповідає американському акторові про принади зелених долин. Але це не справляє належного враження на Де Ніро, відомого своєю роботою в кримінальних фільмах і трилерах.

Він у своїй відповіді навіть вживає відомий з чорної комедії режисера Люка Бессона "Малавіта" вислів "F...ck you". І відмовляє, оскільки "немає драми", як у його фільмах.

Ролик так і закінчується фразою: "Коли вам не потрібна драма відпочинку - вам потрібна Швейцарія".