FSС заборонила торгівлю сертифікованою деревиною з Росії та Білорусі, - Міндовкілля

Тепер жоден FSC-сертифікований матеріал або контрольована деревина з РФ або Білорусі не буде продаватися на світових ринках.

Лісова опікунська рада FSС на звернення України погодилася заборонити торгівлю сертифікованою деревиною з Росії та Білорусі.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Це означає, що жоден FSC-сертифікований матеріал або контрольована деревина з РФ або Білорусі не буде продаватися на світових ринках.

"Лісова опікунська рада глибоко стурбована агресивним вторгненням Росії в Україну і солідарна з усіма жертвами цього насильства. З повною відданістю місії та стандартам FSC, а також після ретельного аналізу потенційного впливу відкликання FSC сертифікації Міжнародна рада директорів FSC погодилася призупинити дію всіх торгових сертифікатів у Росії та Білорусі та заблокувати всі контрольовані джерела деревини з цих двох країн", - йдеться в повідомленні міжнародної організації.

Т. в.о. очільника Міндовкілля Руслан Стрілець зазначив, що "деревина та лісопродукція окупантів не може бути використана в продукції FSC або продана як FSC-сертифікована в будь-якій точці світу, доки триває війна в Україні".

У міністерстві повідомили - українські експерти зазначають, що FSC не анулював сертифікати російських і білоруських лісових господарств, а лише заборонив їм торгувати деревиною. Це залишає деякий маневр для них і не гарантує 100% блокування постачань.

Напередодні окремі компанії відмовились від російської деревини. Серед них - IKEA, Metsa Group, Store Enso.

"Після оголошеного рішення FSC усі інші західні підприємства, які використовують у себе виключно FSC-сертифіковану деревину, теж припинять фінансувати економіку країни-агресора", - зазначили в Міндовкілля.

Нагадаємо, Рада Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) ухвалила рішення, що не буде брати участь у нових програмах співпраці з Росією та її установами.

Платіжна система Visa припинить усі транзакції в Росії упродовж найближчих днів. Після цього всі транзакції, ініційовані з картками, випущеними в Росії, більше не працюватимуть за межами країни.