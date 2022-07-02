Ворог тричі за добу обстріляв Шосткинський район Сумщини

Ворог протягом дня тричі обстріляв Шосткинський район Сумської області зі своєї території.
Про це повідомив голова Сумської області Дмитро Живицький.
Після 8 ранку росіяни відкрили вогонь з мінометів по Шалигінській громаді, загалом – 12 прильотів.
Після 14 години по Есманьській громаді зафіксовано 5 прильотів з міномету.
“Майже о 21 мінометний обстріл повторився по Шалигінській громаді, 14 прильотів”, – додав Живицький.
Жертв та руйнувань немає.
Нагадаємо, Живицький закликав громадян утриматися від поїздок у 10-кілометрову прикордонну зону, а жителів регіону дослухатися до сигналів повітряної тривоги.