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Ворог тричі за добу обстріляв Шосткинський район Сумщини

Зафіксовано 31 приліт.

Ворог тричі за добу обстріляв Шосткинський район Сумщини
Фото: sumy.today

Ворог протягом дня тричі обстріляв Шосткинський район Сумської області зі своєї території.

Про це повідомив голова Сумської області Дмитро Живицький.

Після 8 ранку росіяни відкрили вогонь з мінометів по Шалигінській громаді, загалом – 12 прильотів.

Після 14 години по Есманьській громаді зафіксовано 5 прильотів з міномету.

“Майже о 21 мінометний обстріл повторився по Шалигінській громаді, 14 прильотів”, – додав Живицький.

Жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо, Живицький закликав громадян утриматися від поїздок у 10-кілометрову прикордонну зону, а жителів регіону дослухатися до сигналів повітряної тривоги.

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