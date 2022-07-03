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Унаслідок обстрілу Добропілля на Донеччині загинуло щонайменше дві людини

Відомо про трьох поранених, серед них є діти.

Унаслідок обстрілу Добропілля на Донеччині загинуло щонайменше дві людини
Павло Кириленко
Фото: Репортер

Унаслідок обстрілу міста Добропілля у Донецькій області загинуло щонайменше 2 загиблих і 3 поранених.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністарції Павло Кириленко.

Серед поранених є двоє дітей – 4 і 7 років. 

“Знищено один будинок, ще 6 зазнали пошкоджень різного ступеню”, ̶ йдеться у повідомленні.

За словами Кириленка, росіяни точно знають, що б’ють по цивільних, – і роблять це усвідомлено і цілеспрямовано. 

“Єдиний розумний вихід у цій ситуації – евакуюватися! Евакуація рятує життя!” закликав голова ОВА.

Нагадаємо, окупанти у суботу ввечері обстріляли місто Краматорськ Донецької області реактивними системами залпового вогню “Смерч”.

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