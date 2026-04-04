Нафтогаз повідомив, що сьогодні ворог дронами атакував газовидобуток на Полтавщині

Без постраждалих. Від початку року ворог уже понад 40 разів атакував об’єкти Групи Нафтогаз.

Напередодні католицького Великодня російські війська атакували інфраструктурні активи Група Нафтогаз на Полтавщині.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Ударів завдали дронами. Внаслідок обстрілів сталася пожежа. Через деякий час відбулася повторна атака.

Обійшлося без постраждалих.

“Росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову та енергетичну інфраструктуру. Від початку року ворог уже понад 40 разів атакував об’єкти Групи Нафтогаз”, – написав Корецький.