Обстріли Херсона: є загибла і двоє поранених (оновлено)

До медиків по допомогу звернулась 53-річна херсонка, яка постраждала внаслідок учорашнього обстрілу Корабельного району росіянами.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
Армія окупантів атакувала місто приблизно о 10:00.
У жінки – контузія, мінно-вибухова травма, струс головного мозку, гіпертонічний криз.
Потерпілій призначено амбулаторне лікування.
Пізніше очільник МВА Ярослав Шанько повідомив, що сьогодні о 17:00 38-річна херсонка отримала смертельні поранення внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району.
Окрім того, співробітники поліції доставили до лікарні 45-річну містянку, яка внаслідок обстрілу отримала вибухову травму та множинні уламкові поранення внаслідок. Наразі медики дообстежують потерпілу та надають їй необхідну допомогу.
- Російські окупанти вдарили сьогодні по зупинці громадського транспорту у Корабельному районі Херсона. Унаслідок атаки одна людина загинула, четверо отримали травми.