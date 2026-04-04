Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Суспільство / Війна

Обстріли Херсона: є загибла і двоє поранених (оновлено)

Росіяни атакували Корабельний район міста сьогодні і вчора.

Фото: nikvesti.com

До медиків по допомогу звернулась 53-річна херсонка, яка постраждала внаслідок учорашнього обстрілу Корабельного району росіянами.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Армія окупантів атакувала місто приблизно о 10:00.

У жінки – контузія, мінно-вибухова травма, струс головного мозку, гіпертонічний криз.

Потерпілій призначено амбулаторне лікування.

Пізніше очільник МВА Ярослав Шанько повідомив, що сьогодні о 17:00 38-річна херсонка отримала смертельні поранення внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району.

Окрім того, співробітники поліції доставили до лікарні 45-річну містянку, яка внаслідок обстрілу отримала вибухову травму та множинні уламкові поранення внаслідок. Наразі медики дообстежують потерпілу та надають їй необхідну допомогу.

  • Російські окупанти вдарили сьогодні по зупинці громадського транспорту у Корабельному районі Херсона. Унаслідок атаки одна людина загинула, четверо отримали травми.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies