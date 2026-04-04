Обстріли Херсона: є загибла і двоє поранених (оновлено)

Росіяни атакували Корабельний район міста сьогодні і вчора.

До медиків по допомогу звернулась 53-річна херсонка, яка постраждала внаслідок учорашнього обстрілу Корабельного району росіянами.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Армія окупантів атакувала місто приблизно о 10:00.

У жінки – контузія, мінно-вибухова травма, струс головного мозку, гіпертонічний криз.

Потерпілій призначено амбулаторне лікування.

Пізніше очільник МВА Ярослав Шанько повідомив, що сьогодні о 17:00 38-річна херсонка отримала смертельні поранення внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району.

Окрім того, співробітники поліції доставили до лікарні 45-річну містянку, яка внаслідок обстрілу отримала вибухову травму та множинні уламкові поранення внаслідок. Наразі медики дообстежують потерпілу та надають їй необхідну допомогу.