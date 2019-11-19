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В Днепре от взрыва гранаты погиб мужчина

Среди версий полиции есть также самоубийство.

В Днепре от взрыва гранаты погиб мужчина
Фото: Нацполиция

В Днепре на улице Гладкова во дворе дома взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина. Об этом на фейсбуке сообщает полиция Днепропетровской области.

Установлено, что 19 ноября около 6 утра во дворе дома произошел взрыв неизвестного предмета, предварительно гранаты.

В результате мужчина 1975 года рождения получил телесные повреждения, от которых погиб.

На место выехала следственно оперативная группа и взрывотехники. По данному факту следователями открыто уголовное производство по статьям 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 115 с пометкой самоубийство Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полиция рассматривает все версии произошедшего и устанавливает обстоятельства взрыва.

Напомним, 15 октября в Сумской обалсти в результате взрыва гранаты в автомобиле погиб мужчина. Правоохранители установили, что местный житель на заднем сиденье своего автомобиля, который долго стоял незапертым возле гаража, обнаружил похожий на гранату предмет. Для того чтобы выяснить, что это за предмет, он пригласил своего знакомого.

Граната взорвалась, пока мужчина осматривал находку.

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