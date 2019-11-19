В Закарпатской области женщина насмерть забила своего сожителя метлой

Фото: zk.npu.gov.ua

В Закарпатской области женщина в ходе бытового конфликта насмерть забила метлой своего сожителя.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Вечером 17 ноября в дежурную часть Тячевского отдела поступило сообщение о том, что в селе Грушево обнаружено тело 54-летнего местного жителя без признаков жизни. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Как выяснилось, причиной смерти мужчины стало нанесение тяжких телесных повреждений.

"В ходе расследования дела полиция установила предварительные обстоятельства произошедшего. Во время ссоры между гражданскими супругами возник конфликт, в ходе которого женщина деревянным черенком от метлы нанесла телесные повреждения своему сожителю. В результате полученных травм, 54-летний мужчина скончался", - сообщили правоохранители.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса. 55-летней женщине уже сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, ранее в Киеве задержали женщину, которая пыталась заказать убийство любовницы мужа за $10 тыс.

Как сообщалось, в ноябре суд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилие - мужчину, который систематически издевался над женой, арестовали на три месяца. Кроме того, в октябре полиция анонсировала запуск групп реагирования на домашнее насилие по всей Украине. Также будет создана общенациональная база данных.