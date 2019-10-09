Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик перед дебютным боем в хэивейте против Чазза Уизерспуна в Чикаго, 12 октября, решил разнообразить свой досуг и посетил тренировку местной баскетбольной команды Чикаго Буллз.
Украинскому боксеру даже подарили именную джерси 6-кратных чемпионов НБА.
Также он успел спровоцировать битву взглядов с маскотом команды Benny The Bull и послал его в нокаут.
Usyk 🤝 Bulls#UsykWitherspoon pic.twitter.com/fXhqwiMR7D— DAZN USA (@DAZN_USA) 8 октября 2019 г.
Напомним, что первым противником украинца в супертяжелом весе должен был стать Тайрон Спонг, однако голландец накануне боя провалил допинг-тест.