Украинец в ожидания своего боя в городе на берегах озера Мичиган.

Фото: Boxing Scene Александр Усик

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик перед дебютным боем в хэивейте против Чазза Уизерспуна в Чикаго, 12 октября, решил разнообразить свой досуг и посетил тренировку местной баскетбольной команды Чикаго Буллз.

Фото: Boxing Scene

Украинскому боксеру даже подарили именную джерси 6-кратных чемпионов НБА.

Фото: Boxing Scene

Также он успел спровоцировать битву взглядов с маскотом команды Benny The Bull и послал его в нокаут.

Напомним, что первым противником украинца в супертяжелом весе должен был стать Тайрон Спонг, однако голландец накануне боя провалил допинг-тест.