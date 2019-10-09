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Усик "нокаутировал" маскота "Чикаго Буллз" на тренировке команды

Украинец в ожидания своего боя в городе на берегах озера Мичиган.

Александр Усик
Фото: Boxing Scene
Александр Усик

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик перед дебютным боем в хэивейте против Чазза Уизерспуна в Чикаго, 12 октября, решил разнообразить свой досуг и посетил тренировку местной баскетбольной команды Чикаго Буллз.

Фото: Boxing Scene

Украинскому боксеру даже подарили именную джерси 6-кратных чемпионов НБА.

Фото: Boxing Scene

Также он успел спровоцировать битву взглядов с маскотом команды Benny The Bull и послал его в нокаут.

Напомним, что первым противником украинца в супертяжелом весе должен был стать Тайрон Спонг, однако голландец накануне боя провалил допинг-тест.

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