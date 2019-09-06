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Зеленский отклонил петицию о легализации оружия

"Легализация оружия представляется преждевременной, не может быть поддержана".

Зеленский отклонил петицию о легализации оружия
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отклонил петицию с требованием законодательно утвердить право граждан Украины на самозащиту.

"Легализация оборота в государстве оружия представляется преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", - говорится в ответе президента.

Он напомнил, что в Украине продолжается начатая Россией война, в результате которой в незаконный оборот попало большое количество оружия. По его мнению, необходимо избегать возникновения "дополнительных причин и условий для легкомысленного и пренебрежительного отношения к человеческой жизни".

Петиция была подана 22 августа от имени председателя наблюдательного совета Всеукраинской общественной организации "Украинская ассоциация владельцев оружия" Георгия Учайкина.

Сторонники легализации оружия заявили, что Конституция гарантирует право граждан на защиту, "в том числе с применением оружия". Поэтому они просили Зеленского инициировать рассмотрение в парламенте законопроекта о регулировании оборота оружия среди гражданского населения.

В 2015 году одна петиция за легализацию оружия уже была направлена президенту Петром Порошенко, но ни к каким результатам это не привело. Порошенко заявлял, что он против легализации оружия и за усложнение процедуры его регистрации.

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