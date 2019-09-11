Москалькова сообщила о 10 обращениях от Денисовой по поводу политзаключенных крымских татар

Столько же обращений у российского омбудсмена и от граждан России, находящихся в заключении в Украине.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с 10 обращениями по крымским татарам, которых содержат под стражей в России и оккупированном Крыму. Об этом Москалькова заявила в интервью российскому агентству "Интерфакс-Дальний Восток".

"Ко мне от Людмилы Денисовой поступило порядка десятка обращений по конкретным гражданам, которых она называет крымскими татарами, по гуманитарным вопросам, связанным с порядком содержания их под стражей, оказания им медицинской помощи. Мы действительно обменялись списками в отношении граждан, которые нуждаются в нашей гуманитарной поддержке. Что, собственно говоря, я стараюсь максимально выдерживать, и со своей стороны уже ожидаю помощи в отношении наших граждан", - сообщила Москалькова.

На вопрос о количестве человек в списках со стороны России и Украины она ответила, что этот список постоянно меняется по своему количеству и составу.

"Часть граждан по взаимному обмену уже выбыли из этого списка. Я не готова сегодня назвать ни со стороны Украины, ни с России полного списка, который находится в поле моего гуманитарного контроля", - отметила она.

Агентство "Интерфакс", в свою очередь, цитирует заявление Москальковой о других 10 обращениях: от граждан России, содержащихся в заключении в Украине.

"У меня как у уполномоченного есть порядка 10 обращений граждан, которые находятся в заключении в Украине и их родственников. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы они смогли попасть на родину и воссоединиться с семьями, поскольку для уголовного преследования был создан и в отношении этих людей политический фон", - сказала Москалькова.

Российский омбудсмен также добавила, что уже Россия "смогла вернуть 70 человек в свои семьи к родным и близким, которые на протяжении трех лет звонили мне в отчаянии и потеряв надежду, что они могут увидеть своих близких".

"Мы нашли такую форму, которая не в рамках закона и не в рамках установленных правил, но в рамках принципа справедливости", - добавила Москалькова.

Напомним, 7 сентября Россия и Украина провели обмен пленными 35 на 35: Россия вернула захваченных в Черном море моряков и 11 политзаключенных, Украина передала России 35 заключенных, среди которых 30 - граждане Украины.