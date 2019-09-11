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Следователи ГБР не смогли получить доступ к документам Верховного суда

Печерский суд отказал в изъятии документов ВС.

Следователи ГБР не смогли получить доступ к документам Верховного суда
Фото: pc.ki.court.gov.ua

Печерский районный суд Киева отказал Госбюро расследований в изъятии в Верховном суде документов финансово-хозяйственной деятельности. Об этом говорится в материалах суда.

В суд поступило ходатайство следователя первого следственного отдела первого управления организации досудебных расследований ГБР о временном доступ к документам в рамках расследования уголовного производства.

ГБР просило о доступе к документам финансово-хозяйственной деятельности, находящихся во владении Верховного Суда. Печерский суд 5 сентября отказался удовлетворить ходатайство ГБР и таким образом не дал возможности изъять эти документы.

Напомним, ранее Верховный суд отказал Приватбанку во взыскании недвижимости компаний группы Приват Игоря Коломойского в счет погашения кредита.

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Источник: "Украинские новости"
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