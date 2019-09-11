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Отказ от ПДЧ НАТО означает для Украины возвращение в сферу влияния России, - Сюмар

"Евросолидарность" настаивает на продолжении евроинтеграционного движения Украины.

Отказ от ПДЧ НАТО означает для Украины возвращение в сферу влияния России, - Сюмар
Фото: LB.ua

Украина должна настаивать на получении ПДЧ относительно членства в НАТО, ведь уход от сотрудничества с НАТО будет означать возвращение в сферу влияния России. Об этом с трибуны Верховной Рады заявила народный депутат фракции «Европейской Солидарности» Виктория Сюмар.

Депутат напомнила события осени 2013 года, когда на Майдан вышла молодежь, представители среднего класса и они протестовали против двух принципиальных вещей: свертывание европейского и евроатлантического курсов Януковичем, возвращение Украины в сферу России и узурпации власти.

"Нашу фракцию беспокоят процессы, происходящие в сфере европейской, а особенно евроатлантической интеграции. Те заявления, которые мы услышали вчера от вице-премьера по вопросам европейской интеграции о том, что Украина не будет настаивать на получении плана действий членства в НАТО. Это в определенной степени означает свертывание евроатлантической интеграции Украины. Также мы видим и косвенные сигналы такого свертывания. Есть сигналы о том, что инструкторов НАТО уже отзывают из зоны разграничения", - отметила политик.

Народный депутат во время выступления подчеркнула, что Североатлантический альянс станет гарантией безопасности Украины.

"НАТО для Украины - это не просто блок безопасности, это не просто какая-то далекая перспектива. НАТО для Украины - это единственный способ гарантировать безопасность каждому украинцу в противостоянии с ядерным соседом и агрессором, который аннексировал Крым, оккупировал часть украинской территории на востоке - Россией. Если мы сегодня отойдем от сотрудничества с НАТО, если мы откажемся от получения ПДЧ, это будет обозначать, что Украина снова готова попасть в сферу влияния России", - подчеркнула парламентарий.

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