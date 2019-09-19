Власти Мексики заявили о пересмотре дела о пропаже 43 студентов

В 2014 году группа студентов, вероятно, попала в руки наркокартеля, который жестоко с ними расправился.

Мексика начнет новое расследование по делу об исчезновении 43 студентов, участвовавших в акциях протеста в 2014 году. Об этом заявил специальный прокурор Омар Гомес, сообщает агентство Reuters.

Предполагаемое похищение и убийство 43 человек связывают с коррумпированной полицией региона, которая сотрудничала с бандой наркодиллеров. Скандал вокруг этой трагедии привел к политическому кризису в стране и ускорил отставку правительства. После этого была создана комиссия для пересмотра дела.

Гомес заявил, что власти будут расследовать "длинный список политиков, которые несут разные степени ответственности".

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал освобождение из тюрьмы нескольких подозреваемых по этому делу после того, как судья распорядился освободить ключевого подозреваемого. Он сказал родственникам жертв на закрытой встрече в начале этой недели, что он работает над предотвращением освобождения остальных фигурантов дела. На сегодняшний день 77 из 142 задержанных были освобождены судами.

Официальный отчет об этом инциденте, опубликованный предыдущим правительством, гласил, что студенты были убиты, а затем сожжены членами банды после их похищения. Управление по правам человека США сообщило в прошлом году в своем докладе, что мексиканские власти, вероятно, пытали десятки людей в ходе расследования.

Напомним, студенты мужского педагогического колледжа (Raul Isidro Burgos Rural Teachers' College) пропали 26 сентября 2014 года в городе Игуала, расположенном в 130 километрах от Мехико. В организации преступления подозреваются бывший мэр города Хосе Луис Абарка и его жена. По данным следствия, студенты попали в руки членов наркокартеля Guerreros Unidos, с которым у местных властей давно были налажены тесные связи. Пропажа студентов спровоцировала массовые акции протеста по всей стране.