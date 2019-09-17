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В Харькове электрика убило током в подстанции во время ремонтных работ

Полиция расследует происшествие.

В Харькове электрика убило током в подстанции во время ремонтных работ
Фото: EPA/UPG

В Холодногорском районе Харькова во время ремонтных работ погиб электрик.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Информация о происшествии поступила в полицию 17 сентября в 13:10. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что во время работы в помещении подстанции по улице Полтавский шлях 63-летнего мужчину смертельно поразило током.

"Информация о происшествии внесена в Единый учета заявлений и сообщений о правонарушениях Холодногорского отдела полиции", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Запорожской области женщину убило током из-за упавшей ветки дерева.

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