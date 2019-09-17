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Россия ускорила предоставление гражданства жителям оккупированного Донбасса, - Минобороны

С октября в вооруженых силах РФ на Донбассе смогут служить только военные с российскими паспортами.

Россия ускорила предоставление гражданства жителям оккупированного Донбасса, - Минобороны

Россия ускорила процесс предоставления российского гражданства жителям оккупированных районов Донбасса перед переговорами в "нормандском формате". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил РФ принимает меры для ускорения т.н. "паспортизации" населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях путем изменения порядка прохождения военной службы в составе 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ", - сказано в сообщении.

В частности, с 1 октября в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и лица, которые начали оформлять российское гражданство в установленном порядке. ГУР заявляет, что увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Таким образом РФ планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации "минских соглашений" и сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться уже в конце сентября - начале октября.

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