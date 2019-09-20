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Суд признал экс-президента Румынии доносчиком

В настоящее время Бэсеску - депутат Европарламента.

Суд признал экс-президента Румынии доносчиком
Фото: EPA/UPG

Румынские судьи сочли доказанным, что бывший президент Румынии Траян Бэсеску во времена коммунистической диктатуры являлся осведомителем Департамента государственной безопасности (секуритате).

В пятницу, 20 сентября, апелляционный суд в Бухаресте поддержал соответствующую оценку Национального совета по изучению архивов секуритате (CNSAS), передает Немецкая волна.

Бэсеску предоставлял информацию румынской военной разведслужбе, но не знал, что эта служба была частью секуритате, говорится в решении суда. Бэсеску, занимавший в 2004-2014 годах пост президента Румынии, имеет право обжаловать это решение.

В мае 2019 года 67-летний экс-президент был избран членом Европарламента от немногочисленной христианско-демократической Партии народного движения. В 1987-1989 годах он руководил румынским агентством торгового флота Navrum. По мнению историков, на этот пост в те времена подбирались надежные и связанные с режимом функционеры.

Секуритате, сочетавшая функции тайной полиции и спецслужбы, была распущена в 1990 году после свержения и казни президента социалистической Румынии Николае Чаушеску. Согласно румынскому законодательству, не все граждане, являвшиеся информаторами секуритате, могут публично называться его доносчиками. Соответствующая оценка входит в обязанности судов, которые интерпретируют, имела ли деятельность конкретных информаторов значение для секуритате.

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