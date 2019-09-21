В Египте полиция применила слезоточивый газ при разгоне антипрезидентского митинга

В столице Египта и других городах страны прошли демонстрации против президента страны Абдула Фаттаха ас-Сиси, во время которых против активистов полиция применила слезоточивый газ, передает BBC.
"Сотни египтян вышли на площадь Тахрир в Каире и других городах с требованием отставки президента страны Абдуллы Фаттаха ас-Сиси", - говорится в сообщении.
Причина протестов — обвинения правительства Сиси в коррупции. Против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.
Во время протестов арестовали пять человек.
Сиси пришел к власти после того, как возглавил военный переворот в 2013 году против демократически избранного президента Египта Мохаммеда Мурси.
При Сиси в Египте начались масштабные преследования исламистов (как радикальных, так и умеренных), и общее усиление военных и правоохранительных структур.