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В Египте полиция применила слезоточивый газ при разгоне антипрезидентского митинга

Египтяне требуют отставки Абдула Фаттаха ас-Сиси.

В Египте полиция применила слезоточивый газ при разгоне антипрезидентского митинга
Демонстрация против президента Абдула Фаттаха аль-Сиси
Фото: EPA/UPG

В столице Египта и других городах страны прошли демонстрации против президента страны Абдула Фаттаха ас-Сиси, во время которых против активистов полиция применила слезоточивый газ, передает BBC.

"Сотни египтян вышли на площадь Тахрир в Каире и других городах с требованием отставки президента страны Абдуллы Фаттаха ас-Сиси", - говорится в сообщении.

Причина протестов — обвинения правительства Сиси в коррупции. Против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

Во время протестов арестовали пять человек.

Сиси пришел к власти после того, как возглавил военный переворот в 2013 году против демократически избранного президента Египта Мохаммеда Мурси.

При Сиси в Египте начались масштабные преследования исламистов (как радикальных, так и умеренных), и общее усиление военных и правоохранительных структур.

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