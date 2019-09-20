Мэр Нью-Йорка выбыл из президентской гонки в США

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался от участия в президентских выборах.
Об этом он объявил в эфире программе Morning Joe на NBC.
Breaking: Bill de Blasio announces he is ending his presidential campaign pic.twitter.com/vL8GcX3xV5— Morning Joe (@Morning_Joe) September 20, 2019
Де Блазио хотел участвовать в выборах в качестве кандидата от Демократической партии, но его рейтинг оказался слишком низким, чтобы он всерьез мог претендовать на победу в праймериз.
"Я думаю, что вложил все, что мог, в эти праймериз. Очевидно, сейчас не мое время, поэтому я собираюсь закончить свою предвыборную кампанию", - заявил де Блазио.
За выдвижение от Демпартии в США соревнуются еще около двух десятков кандидатов, однако реально на победу в праймериз претендуют только двое - бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Элизабет Уоррен.