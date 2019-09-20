Мэр Нью-Йорка выбыл из президентской гонки в США

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался от участия в президентских выборах.

Об этом он объявил в эфире программе Morning Joe на NBC.

Breaking: Bill de Blasio announces he is ending his presidential campaign pic.twitter.com/vL8GcX3xV5 — Morning Joe (@Morning_Joe) September 20, 2019

Де Блазио хотел участвовать в выборах в качестве кандидата от Демократической партии, но его рейтинг оказался слишком низким, чтобы он всерьез мог претендовать на победу в праймериз.

"Я думаю, что вложил все, что мог, в эти праймериз. Очевидно, сейчас не мое время, поэтому я собираюсь закончить свою предвыборную кампанию", - заявил де Блазио.

За выдвижение от Демпартии в США соревнуются еще около двух десятков кандидатов, однако реально на победу в праймериз претендуют только двое - бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Элизабет Уоррен.