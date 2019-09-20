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Мэр Нью-Йорка выбыл из президентской гонки в США

Осталось еще 19 кандидатов от Демократической партии.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался от участия в президентских выборах.

Об этом он объявил в эфире программе Morning Joe на NBC.

Де Блазио хотел участвовать в выборах в качестве кандидата от Демократической партии, но его рейтинг оказался слишком низким, чтобы он всерьез мог претендовать на победу в праймериз.

"Я думаю, что вложил все, что мог, в эти праймериз. Очевидно, сейчас не мое время, поэтому я собираюсь закончить свою предвыборную кампанию", - заявил де Блазио.

За выдвижение от Демпартии в США соревнуются еще около двух десятков кандидатов, однако реально на победу в праймериз претендуют только двое - бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Элизабет Уоррен.

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