В Кремле надеются, что до публикации переговоров Путина с Трампом "не дойдет"

"В отношениях России и США и без того полным-полно проблем".

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы телефонного разговора президентов Украины и США.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", - сказал Песков.

По его словам, как правило, подобная информация носит гриф "секретно" или "совершенно секретно".

Напомним, 25 сентября Белый дом обнародовал телефонный разговор президента США Трампа с Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Стенограмма не является дословной, а была составлена на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора.

Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе этого разговора с целью получения политической выгоды. Трамп отрицает давление и перед публикацией заявил, что ожидает извинений от своих политических оппонентов.

После обнародования текста разговора Зеленский заявил что, что Трамп не согласовывал с ним его публикацию. По словам президента Украины, он думал, что американская сторона обнародует лишь слова своего президента. Он также выразил мнение, что телефонные разговоры между лидерами стран не должны публиковаться.

После этого Трамп заявил, что готов обнародовать стенограмму своего первого телефонного разговора с Зеленским, а также всех разговоров с ним вице-президента США Майка Пенса.