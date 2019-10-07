Волкер ушел из Института Маккейна

Бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер уволился из аналитического центра "Институт Маккейна". Он объяснил свое решение повышенным вниманием СМИ к его деятельности в Украине.
В заявлении Волкера говорится, что это может навредить работе Института.
"Поэтому я ухожу с должности исполнительного директора Институт международного лидерства Маккейна. Я знаю, что Институт имеет первоклассную команду сотрудников и попечителей, чтобы продолжать развиваться в будущем", - заявил Волкер.
Временным преемником Волкера станет Ник Расмуссен, который специализировался на вопросах национальной безопасности и противодействию терроризму.
Напомним, Волкер был спецпредставителем США по вопросам Украины с 7 июля 2017 года по 27 сентября 2019 года.
Он уволился на фоне скандала с давлением на Украину для расследования против политического соперника президента Дональда Трампа. 3 октября Волкер в течение десяти часов давал показания перед Конгрессом по этому поводу.