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Кремль не может гарантировать отвод войск на Донбассе, - Песков

Россия признает определенное влияние на боевиков, но называет их самостоятельными субъектами.

Кремль не может гарантировать отвод войск на Донбассе, - Песков
Дмитрий Песков
Фото: Sputnik

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль имеет некоторое влияние на боевиков на Донбассе, но гарантировать отвод войск не может. Об этом сообщила "УП" со ссылкой на российские СМИ.

"Мы говорим о регулировании внутри украинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики" Донбасса. Но вы знаете, что "республики" Донбасса – самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта", - заявил Песков.

Кроме того, в Кремле продолжают утверждать, что РФ "не является стороной конфликта". Песков еще добавил, что "Москва наряду с Берлином и Парижем является гарантом Минского плана действий и заинтересована, чтобы он был выполнен".

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться сегодня, 7 октября, однако его перенесли из-за обстрелов.

Теперь необходимо ждать следующий период в 7 дней, который должен подтвердить, что у сторон серьезные намерения. Если разведение сил начнется, но не будет выполняться, то Вооруженные Силы Украины вернутся на свои позиции.

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