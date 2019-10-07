В ДТП под Киевом погиб семилетний ребенок, который сидел на руках у водителя

В воскресенье, 6 октября, в Володарском районе Киевской области легковой автомобиль влетел в бетонную перегородку. В результате ДТП погиб ребенок, который находился на руках у водителя.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в фейсбуке.

Правоохранители выяснили, что 33-летний житель города Бровары ехал с семилетним пасынком на рыбалку. При этом мальчик сидел у водителя на коленях.

"При закруглении дороги водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и врезался в бетонное ограждение. В результате ребенок погиб на месте. Мужчину в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимацию", - сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Запорожье подросток на родительском автомобиле устроил смертельное ДТП.