Глава "Нафтогаза" раскритиковал досрочное включение отопления в 17 областях

"Каждый дополнительный день работы батареи при +17 за окном является банальным вытягиванием средств".

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев недоумевает по поводу решений ряда местных властей начать отопительный сезон, несмотря на теплую погоду.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Читаю победные реляции о досрочном включении отопления в 17 областях Украины. И хочу высказать свое мнение по этому поводу: люди, которые приняли такое решение - местные власти - точно понимают, что они делают. Вопрос: как быстро поймут потребители, что весь этот «банкет» будет за их счет?", - отметил Коболев.

"Каждый дополнительный день работы батареи при +17 за окном является банальным вытягиванием средств из их карманов", - добавил он.

Напомним, согласно действующим нормам, подключение жилых домов к отоплению начинается после снижения среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов по Цельсию, и удержании ее на таком уровне в течение не менее трех дней.

Министр развития общин и территорий Алена Бабак ранее заявила, что общая готовность объектов социальной инфраструктуры и жилого сектора к отопительному сезону 2019/2020 составляет почти 100%.

Киев начал подключать к отоплению объекты социальной сферы с 30 сентября.