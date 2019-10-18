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Заседание фракции "Слуга народа" прошло на повышенных тонах, - источник

Коболев и Гончарук рассказали депутатам, что такое анбандлинг.

Заседание фракции "Слуга народа" прошло на повышенных тонах, - источник
Фото: volyanarodu.com.ua

Заседание фракции "Слуга народа" прошло на повышенных тонах, а многие нардепы выступили против правительственного законопроекта, который касается анбандлинга газотранспортной системы. 

Об этом LB.ua сообщил источник во фракции "Слуга народа". 

"Заседание фракции "Слуга народа" прошло на повышенных тонах. Многие депутаты заявили, что не будут поддерживать в первом чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа. Главная мотивация "против" в том, что ГТС после земли - это последний актив страны, который нельзя потерять", - заявил депутат. 

"Спикер Дмитрий Разумков был очень зол. Ведь уже понятно, что многие не поддержат законопроект, на принятии которого в срочном порядке настаивает премьер Гончарук, который был очень неубедительным и невнятным. Говорил, что без решения по ГТС нельзя ехать на переговоры с МВФ... Наши внутренние чаты уже все красные", - рассказал депутат после совещания в Раде. 

Представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук подтвердила в кулуарах, что совещание действительно было дискуссионным.

"На следующей неделе нас ждут сложные переговоры о транзите газа из РФ и транспортировке в ЕС. Поэтому нам очень важно принять этот законопроект хотя бы в первом чтении... Да, на фракции мы обсуждали этот вопрос, как и изменения к бюджету на 2019 год, а также проект госбюджета на 2020. Да, звучали острые вопросы на фракции. И господин Коболев отвечал. Мы спрашивали: не будет ли продана ГТС, не потеряем ли мы контроль за нашей трубой, не лишимся ли мы подземных хранилищ. Не будут ли они приватизированы, каким образом будут проходить переговоры, какие наши позиции. Да, такие вопросы ставили мы... Надеюсь, нас слышит господин Коболев и правительство", - добавила она.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что никакой особой реакции законопроект по ГТС не вызвал. "Дискуссия была по бюджету. По анбандлингу нет дискуссии. Когда нам рассказали, что такое анбандлинг и зачем он нужен, несколько депутатов задали несколько вопросов и мы пошли дальше", - сказал он журналистам.

Напомним, что до конца года Украина обязана завершить анбандлинг, то есть выделение функции транспортировки газа в отдельную компанию. Для этого необходимо принять ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые обеспечат полную имплементацию требований Третьего энергопакета в регуляторную базу Украины.

В России заявляли, что если Украина успеет это сделать до конца года, "Газпром" подпишет новый транзитный договор на европейских правилах.

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