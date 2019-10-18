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НАБУ сообщило о подозрении Гладковскому (обновлено)

Владельцу "Богдана" вменяют 10,6 млн гривен убытков.

НАБУ сообщило о подозрении Гладковскому (обновлено)
Фото: narodna-pravda.ua

НАБУ сообщило о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому. Об этом сообщил информированный источник агентству "Украинские новости".

"Уже вручили подозрение. Согласовал его специализированный антикоррупционный прокурор Холодницкий", - сказал он.

Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. При этом источник не сказал, сообщено ли ему о подозрении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации).

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры подтвердила вручение подозрения по обеим статьям.

Гладковскому вменяют использование служебного положения в интересах компании "Богдан моторс", которая ему принадлежит. Следствие считает, что он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдана".

Размер убытков, нанесенных государству, оценивается в 10,6 млн гривен.

Кроме того выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы на общую сумму почти 165 тысяч долларов в 2016-2018 годах.

Напомним, 17 октября фигурант журналистского расследования о хищении в обороно-промышленном комплексе Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, но был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро.

В знак протеста против задержания Гладковский объявил голодовку.

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Источник: "Украинские новости"
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