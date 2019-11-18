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"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог

Партия поддержала экс-депутата в драке с Герусом.

"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог
Фото: nfront.org.ua

Партия "Народный фронт" расценивает объявление подозрения лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко по делу, предусматривающий меры наказания от 4-х до 7-ми лет, как попытку показательного политического преследования. Об этом говорится в заявлении партии.

"Напомним, Олег Ляшко выступил против импорта российской электроэнергии, что ведет к разрушению энергетической независимости Украины и захват ее Россией. Мы уверены, толкотня Ляшко с представителем власти, который сознательно пролоббировал импорт электроэнергии из России, сегодня используется как банальный повод для демонстративной расправы за политическую позицию", - отметили в "НФ".

В партии напомнили, что во врем работы в парламенте "Народный фронт" и во время премьерства лидер партии Арсений Яценюк

в 2014-2016 годах "инициировали и принимали комплекс решений для освобождения государства из энергетической петли страны-агрессора".

"Именно поэтому мы возмущены действиями представителей нынешней власти, которые возвращают это бремя в ущерб национальным интересам Украины. Актив "Народного фронта" заявляет о своей поддержке позиции Олега Ляшко о готовности взять его на поруки и внести необходимую сумму залога", - говорится в заявлении партии.

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