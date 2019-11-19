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У берегов Италии задержали яхту с украинцами, которые переправляли нелегалов

На борту крохотного судна находились 74 пассажира. 

У берегов Италии задержали яхту с украинцами, которые переправляли нелегалов
Фото: dpsu.gov.ua

У берега Италии в бухте Роччелла-Ионика задержали яхту с 74 нелегальными мигрантами из Ирака. Экипаж состоял из двух украинцев, сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины

Европол подтвердил информацию о том, что плавсредство могло использоваться для незаконных переправ. Дрейфующую маленькую яхту перехватила Береговая охрана Италии. 

"На борту маленького судна находились аж 74 пассажира, которые назвались гражданами Ирака. Экипаж состоял из двух украинцев 1980 и 1988 годов рождения. За содействие нелегальной миграции итальянская полиция арестовала наших соотечественников", - уточнили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что с точки зрения украинского законодательства украинцы, которые осуществляют переправу нелегалов в страны ЕС, выступают в роли пострадавших от незаконной деятельности, которая заключается в вербовке и эксплуатации.

"В большинстве случаев в ходе привлечения украинских граждан к указанной противоправной деятельности применяются мошеннические методы убеждения, им не раскрывается настоящая цель перевозки лиц на прогулочных яхтах", - уточнили пограничники.

Напомним, в марте 2019 Госпогранслужба Украины в Луганской области пресекла переправку нелегальных мигрантов из Азии. Группу мигрантов и переправщиков (граждан Украины) задержали на границе с Россией, вблизи села Рассыпное.

Ранее в Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов были задержаны 120 граждан Украины, 42 из них уже осуждены к длительным срокам от 8 до 25 лет отбывания наказания. 

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