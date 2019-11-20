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МИД Канады вместо Христи Фриланд возглавит Франсуа-Филипп Шампань

Фриланд переведут на внутреннюю политику.

МИД Канады вместо Христи Фриланд возглавит Франсуа-Филипп Шампань
Фото: EPA/UPG

Новым министром иностранных дел Канады вместо Христи Фриланд будет назначен член канадского парламента Франсуа-Филипп Шампань.

Об этом пишет CBC News.

Член правящей либеральной партии, Шампань с 2015 года является членом канадского парламента от одного из округов в Квебеке. В 2017-2018 годах возглавлял министерство международной торговли, а сейчас руководит министерством инфраструктуры и общин.

Новая должность Фриланд пока не известна. Ранее неофициально сообщалось, что она может возглавить новое министерство межправительственных дел Канады, которое будет заниматься решением внутренних проблем страны.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально представит свой новый кабинет на церемонии в официальной резиденции генерал-губернатора Канады в среду.

Напомним, что на выборах в октябре Либеральная партия Трюдо сохранила власть, но потеряла большинство в парламент.

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