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В Германии во время лекции смертельно ранили сына экс-президента

Мужчина скончался, несмотря на усилия его реанимировать. 

В Германии во время лекции смертельно ранили сына экс-президента
Фото: ca-news.org

В Германии в одной из частных больниц Берлина вооруженный ножом мужчина напал на доктора, сына бывшего федерального президента Рихарда фон Вайцзеккера, пишет Der Tagesspiegel

Нападение произошло во время лекции, которую вел Фриц фон Вайцзеккер. Один из слушателей внезапно нанес ему ножевое ранение. Несмотря на немедленное оказание медицинское помощи, спасти жизнь пострадавшего не удалось. 

Задерживать преступника помогал полицейский, который в тот момент не находился на службе, а пришел на лекцию в качестве слушателя. Он также получил ножевые ранения и был госпитализирован. Нападавший был задержан полицией.

Погибший сын экс-президента возглавлял отделение внутренней медицины больницы Шлосспарк. Его отец занимал должность федерального президента десять лет, с 1984 по 1994 год. 

Напомним, Рихард фон Вайцзеккер был лауреатом премии Оттона Великого, которая вручается за заслуги в укреплении взаимопонимания в Европе.

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