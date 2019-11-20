В Германии во время лекции смертельно ранили сына экс-президента

В Германии в одной из частных больниц Берлина вооруженный ножом мужчина напал на доктора, сына бывшего федерального президента Рихарда фон Вайцзеккера, пишет Der Tagesspiegel.

Нападение произошло во время лекции, которую вел Фриц фон Вайцзеккер. Один из слушателей внезапно нанес ему ножевое ранение. Несмотря на немедленное оказание медицинское помощи, спасти жизнь пострадавшего не удалось.

Задерживать преступника помогал полицейский, который в тот момент не находился на службе, а пришел на лекцию в качестве слушателя. Он также получил ножевые ранения и был госпитализирован. Нападавший был задержан полицией.

Погибший сын экс-президента возглавлял отделение внутренней медицины больницы Шлосспарк. Его отец занимал должность федерального президента десять лет, с 1984 по 1994 год.

Напомним, Рихард фон Вайцзеккер был лауреатом премии Оттона Великого, которая вручается за заслуги в укреплении взаимопонимания в Европе.