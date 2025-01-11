Історик Ярослав Грицак перерахував фонду «Повернись живим» свою премію від польської фундації

Перед цим професор УКУ задонатив ще 100 тисяч гривень із гонорарів.

Історик, публіцист і викладач Українського католицького університету Ярослав Грицак перерахував фонду «Повернись живим» свою премію від польської фундації ім. Юзефа Тішнера.

Про це повідомив фонд допомоги армії.

«Наприкінці 2024 року професор Грицак зі своєю книгою «Подолати минуле: глобальна історія України» став лауреатом премії польської фундації ім. Юзефа Тішнера. Усю фінансову винагороду в розмірі 50 000 злотих він вирішив вкласти в компетентну допомогу війську», - розповіли у фонді.

Крім того, раніше професор задонатив ще 100 000 гривень із гонорарів за книгу та публічні виступи.