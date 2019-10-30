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SkyUp запустила новый рейс в Грузию из Харькова

Стоимость билетов стартует от 1791 грн.

SkyUp запустила новый рейс в Грузию из Харькова
Фото: facebook/Skyup-airlines

Украинский авиаперевозчик SkyUp 29 октября запустил рейсы в Тбилиси из аэропорта Харьков.

Об этом сообщает ЦТС.

"Недалеко от Тбилиси расположен горнолыжный курорт Гудаури, поэтому зимой предложение будет интересно экстремалам", - проинформировали в авиакомпании.

Авиарейсы по маршруту будут выполняться по вторникам и пятницам, стоимость билетов стартует от 1791 грн.

25 октября SkyUp начала выполнять регулярные рейсы из аэропорта Харьков в Киев. Также авиаперевозчик возобновил регулярные рейсы в Шарджу (ОАЭ), которые выполняются по вторникам и пятницам.

Ранее сообщалось, что с 28 декабря SkyUp откроет рейсы из Киева в Зальцбург. Полеты будут выполняться один раз в неделю по субботам до 1 февраля 2020 года включительно

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