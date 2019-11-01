Когда деньги работают на вас: инвестирование в ОГВЗ с Фридом Финанс Украина

Вопросы сохранения и приумножения средств с каждым годом все больше волнуют жителей Украины. До недавнего времени традиционными считались такие варианты инвестиций:

покупка валюты и драгоценных металлов;

вложение средств в недвижимость;

банковские депозиты.

Сегодня все чаще взоры потенциальных инвесторов обращаются к государственным облигациям, которые выпускает Минфин.

Фото: fakty.com.ua

Выгоды облигаций

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — относительно новый инвестиционный инструмент. Их основное отличие от банковских депозитов и других методов вложения средств состоит в том, что сделать это без посредника невозможно. В Украине покупкой ОВГЗ для своих клиентов уже длительное время занимается компания Freedom Finance Ukraine.

Итак, что же привлекает инвесторов в ОВГЗ?

Низкий порог вхождения. Цена гособлигаций стартует с 1150 грн, а верхней планки нет.

Высокий реальный процент — 15,7% годовых в гривне и 6% в долларах США. При этом вкладчики банков получают доход, почти на 20% меньше заявленного банками, ведь им приходится уплачивать 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора из указанной суммы. Облигации не облагаются налогом на доходы и, таким образом, при прочих равных условиях выгоднее на 18%.

Надежность. Выплаты по облигациям при любой сумме на 100% финансируются государством, риск потерять средства сведен к нулю.

Безопасность. Облигации «выпускаются» в электронном виде. Их нельзя укрась из сейфа в доме, потерять или забыть. Выплаты по ним осуществляются раз в месяц или 1–2 раза в год.

Компания «Фридом Финанс Украина» выкупает ОВГЗ у своих клиентов, которые не теряют процентов по ним. Это удобно и позволяет не беспокоиться о средствах, как, например, при открытии долгосрочного депозита в банке.

Также для клиентов компании не предусмотрено каких бы то ни было комиссий за обслуживание облигаций, зачисления дохода на счет и др.

Выбор инвестиционной компании

Как видим, инвестирование в гособлигации в Украине доступно самым широким слоям населения. Они дают возможность получать стабильный доход без рисков и необходимости активно в нем участвовать.

Но чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами и выгодами от владения ОВГЗ, нужно выбрать надежную инвестиционную компанию с грамотными специалистами.

Фридом Финанс Украина входит в холдинг FREEDOM HOLDING CORP. (США) и работает в Украине более 20 лет. Такой опыт говорит о компетентности специалистов, их глубоком понимании отечественных финансовых рынков и процессов.

Инвестиционная компания имеет все необходимые разрешения и лицензии на работу с государственными облигациями. Поэтому, обращаясь к услугам «Фридом Финанс Украина», потенциальные инвесторы ничем не рискуют.

Для развития и поддержания культуры инвестирования менеджеры и аналитики компании проводят бесплатные семинары «Искусство инвестирования». Следите за анонсами в вашем регионе.