Миргородський район Полтавщини потрапив під ракетний обстріл Росії. Відомо про одну загиблу

Також поранені жителі, серед них - двоє дітей.

Росія вечері 4 листопада завдала ракетного удару по Полтавщині.

Про це повідомив керівник полтавської ОВА Філіп Пронін.

За попередньою інформацією уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі.

Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка, зазначив очільник області.

На місці працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, ввечері 4 листопада російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину. У Дніпровській громаді під удар потрапив інфраструктурний об'єкт.