УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій
Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій
​Білий дім відреагував на статтю Залужного
​Білий дім відреагував на статтю Залужного
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
ГоловнаСуспільствоВійна

Миргородський район Полтавщини потрапив під ракетний обстріл Росії. Відомо про одну загиблу

Також поранені жителі, серед них - двоє дітей.

Миргородський район Полтавщини потрапив під ракетний обстріл Росії. Відомо про одну загиблу
Фото: Сили оборони півдня України

Росія вечері 4 листопада завдала ракетного удару по Полтавщині.

Про це повідомив керівник полтавської ОВА Філіп Пронін.

За попередньою інформацією уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. 

Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка, зазначив очільник області.

На місці працюють всі відповідні служби. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, ввечері 4 листопада російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину. У Дніпровській громаді під удар потрапив інфраструктурний об'єкт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies