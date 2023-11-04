Миргородський район Полтавщини потрапив під ракетний обстріл Росії. Відомо про одну загиблу

Росія вечері 4 листопада завдала ракетного удару по Полтавщині.
Про це повідомив керівник полтавської ОВА Філіп Пронін.
За попередньою інформацією уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі.
Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка, зазначив очільник області.
На місці працюють всі відповідні служби.
Нагадаємо, ввечері 4 листопада російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину. У Дніпровській громаді під удар потрапив інфраструктурний об'єкт.