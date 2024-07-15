​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський прокоментував замах на Трампа
Зеленський прокоментував замах на Трампа
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
На Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками
На Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
У Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу, нападника ліквідували (доповнено)
У Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу, нападника ліквідували (доповнено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

За вихідні на водоймах України загинули 66 людей, з них 10 дітей

Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

За вихідні на водоймах України загинули 66 людей, з них 10 дітей
Фото ілюстративне
Фото: ДСНС

За вихідні на водоймах України загинули 66 людей, з них 10 дітей. Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Такі дані навели у ДСНС.

11 осіб, зокрема 4 дітей, вдалося врятувати. 

Загалом з початку 2024 року на водних об’єктах України загинули 672 громадян, з них –  76 дітей. 

У ДСНС закликають бути обережними під час відпочинку біля води: оцінювати свої фізичні можливості, обирати лише пристосовані для купання місця, не запливати надто далеко, особливо у незнайомих водоймах, та пильнувати  дітей.

3 червня, у Вінницькій області стались два трагічних випадки на воді. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies