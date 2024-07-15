За вихідні на водоймах України загинули 66 людей, з них 10 дітей. Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Такі дані навели у ДСНС.

11 осіб, зокрема 4 дітей, вдалося врятувати.

Загалом з початку 2024 року на водних об’єктах України загинули 672 громадян, з них – 76 дітей.

У ДСНС закликають бути обережними під час відпочинку біля води: оцінювати свої фізичні можливості, обирати лише пристосовані для купання місця, не запливати надто далеко, особливо у незнайомих водоймах, та пильнувати дітей.

3 червня, у Вінницькій області стались два трагічних випадки на воді.