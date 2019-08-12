Проводы лета: гид по фестивалю Bouquet Kyiv Stage

Чтобы вы не потерялись в этом многообразии, мы составили маршруты по интересам.

С 16 по 26 августа в Софии Киевской и Золотых воротах пройдёт второй фестиваль Bouquet Kyiv Stage . Фестиваль мультидисциплинарный, но его ядро – то, что называется «высокой музыкой». Каждый день в Софии под открытым небом будут проходить концерты классики, новой музыки, джаза и электроакустики. Всего 30 концертов за 11 дней.

Классика

Большая часть классики в традиционном понимании сосредоточена в ранней вечерней программ, а именно, концерты в 18:00, объединённые названием «Площади и холмы». Это дневная экстравертная музыка, симфонические и камерные составы, Бетховен и Моцарт, Шуберт и Малер.

А теперь несколько концертов программы, которые точно не стоит пропускать.

Фото: Facebook / Bouquet Kyiv Stage

16 августа. 18:00

Виктория Полевая. Маргиналии

Творчество киевского композитора Виктории Полевой так или иначе сопряжено с духовной музыкой. Не важно, церковный ли это жанр или фортепианная бирюлька. В Софии Киевской пьесы Полевой звучат так, словно выросли прямо там на пышных клумбах: корни сакральной традиции плюс гибкие стебли современности. Действительно, объединить струнный ансамбль «Виртуозы Киева» под управлением Владимира Сиренко с этноджазовым вокалом Назгуль Шукаевой и отправить их озвучивать тексты Джона Донна – это новый виток в понимании того, как сегодня должна звучать духовная музыка. По отношению к хоровому мейнстриму это действительно выглядит как рисунки на полях, но ведь в любой старинной книге именно маргиналии – самые интересные документы эпохи.

17 августа. 18:00

Nota Bene Chamber Group и Андрей Белов. Воспоминание о Флоренции

Не хочется писать избитое «один из лучших украинских скрипачей» об Андрее Беловом. Он – музыкант, полностью погружённый вглубь звука. Только этим можно объяснить то, как играет его скрипка: так, словно этот мир нужно пересоздавать заново, и каждая нота – это новый цветок, дерево, птица или зверь со своим именем и окраской.

Творить новый мир Андрей будет вместе с ансамблем Nota Bene Chamber Group, составленным из лучших молодых виртуозов. Композиторы, попавшие в программу, восточноевропейские – Кароль Шимановский, Антонин Дворжак и Пётр Чайковский. А название ей дал секстет Петра Ильича «Воспоминание о Флоренции», в котором красота воспоминаний и ностальгия слились в один одурманивающий коктейль.

22 августа. 18:00

Алексей Гринюк. Appassionato

Название Сонаты №23 Бетховена помнят даже далёкие от классики люди, заставшие Советский союз. Картина «Ленин слушает Аппассионату», появившаяся после очерка Максима Горького, висела в каждой школе и районных Домах культуры. Между тем, Горький ошибся: Владимир Ильич слушал «Патетическую» (№8) сонату, которая для восприятия куда более проста и понятна. По большому счёту, бетховенская «Аппассионата» — это симфония для фортепиано, вершина философского пианизма, прослушать которую – как прочитать томик Канта или Гегеля.

Именно вокруг этой Говерлы пианизма украинско-британский пианист Алексей Гринюк и выстроил свою программу. В соседях у Бетховена – Сергей Рахманинов, Ференц Лист и даже Николай Лысенко. У последнего, в некотором смысле, тоже философская пьеса: «Думка-Шумка».

Электроакустика

Почти все электроакустические концерты нужно ловить в 21:00. Поскольку название поздней вечерней сцены – «Птицы и цветы», в программу попало сразу три электроакустические группы с «птичьими» названиями. Это Ptakh_Jung, «Сон Совы» и DZ’OB. Теперь о каждом из этих проектов подробнее.

Фото: Facebook / Bouquet Kyiv Stage Концерт группы DZ’OB на фестивале в прошлом году

17 августа. 21:00

Ptakh_Jung & VJ Reinish. Дома («Будинки»)

Дуэт Ptakh_Jung – наверное, наиболее успешный украинский проект в этом жанре. Всё, что делают ребята, можно объединить одним немузыкальным словом – «гипноз». Клавишник Антон Дегтярёв и гитарист Владимир Бабушкин умеют погружать слушателя в глубокие психоделические воды, вынимая из его подсознания яркие астральные образы.

Для выступления в Софии Птах готовит проект, в котором будет непривычно много акустики. Ребята обещают провести публику через звуковую карту современного мегаполиса, подарив «атмосферный эмбиент восходов солнца, техноритмы ночныйх рейвов, тепло человеческих историй, грандж перенасыщенных событиями будней и классику в парках на закате солнца». Усиливать музыкальный сторителлинг будет видеоряд артистки Reinish, которая тоже создаст его в реальном времени.

21 августа. 21:00

DZ’OB. «Барвінок наддніпрянських сурм».

Ирония над типичными для украинских филармоний названиями detected. Да ещё и эпиграф ко всему этому действу – «Вже близько чутен гомін сурм

Бітів та педів передзвін...» В общем, юмора ребятам не занимать. Как и таланта.

Днепровский коллектив DZ’OB везёт в Киев микс новинок и старых хитов, ставшими авангардом украинской электроакустической сцены. Так вот, из новинок – композиции из альбома, выход которого запланирован на 2020 год. Толчком к его созданию стала работа над немым фильмом «Хроники советского города», презентация проекта планируется уже через месяц в Довженко-центре. «В новой работе мы исследуем влияние идеологий на формирование сознания, а также искусство как один из инструментов идеологического влияния», – поведал идеолог и виолончелист Дзьоба Алексей Бадин.

23 августа. 21:00

Сон Совы и «Мультагитпроп». Логово Змиево

«Музыка к ещё не снятому фильму» – так обычно характеризуют себя сами участники трио «Сон Совы» Евгения Дячук, Михаил Саран и Кирилл Цуканов. Впрочем, нынешний концерт – как раз музыка к готовым фильмам, причём, снятым почти сто лет назад. Совместный проект «совят» с Довженко-центром, сборник украинских авангардных мультфильмов 1920-х годов «Мультагитпроп», был показан лишь раз. Это – вторая реализация, где можно будет посмотреть анимационные фильмы «Днипрельстан», «Проданный аппетит», «Государственный займ», «Прогульщик», «Берегите бумагу» и другие. Музыка «Сна Совы» к ним полна иронической изобразительности.

В дополнение к этому просмотру музыканты обещают ещё премьеру несколько новых композиций в диапазоне «от вязкого эмбиента о приключениях и путешествия Змия от Логова Змиева по смежным районам до атональных пьес».

Джаз и этномузыка

Третья большая группа событий – это концерты любимых джазовых и этноисполнителей. Чаще всего одно от другого даже нельзя отделить. Перечислим их все.

Фото: Facebook / Bouquet Kyiv Stage "Мистерия" Назгуль Шукаевой

Во-первых и во-вторых, ДахаБраха 19 августа в 21:00. Регистрацию на этот концерт пришлось закрыть буквально на следующий же день после её оглашения: все 700 стульчиков оказались занятыми. Однако София постарается вместить всех желающих: берите подстилки и садитесь на травяном газоне.

В-третьих, выступление израильско-американского джазового пианиста Гая Минтуса 20 августа в 21:00.

23 августа в 18:00 украинская джазовая вокалистка Лаура Марти исполнит вместе с американским пианистом Мишей Цыгановым программу «Across the Ocean». В ней прозвучат авторские композиции музыкантов и аранжировки известных джазовых стандартов.

Наконец, 25 августа в 23:00 Назгуль Шукаева и LMaluma group представят программу «Точка пересечения» о мировой квантовой запутанности, в которой существует невероятное количество наших двойников.

Кстати, ночных концертов помимо выступления Назгуль Шукаевой ещё два – это фортепианная музыка в программе Евгения Громова «На вольном воздухе: ночь… цветы… птицы» 24 августа в 23:00 и электронное «Воплощение» Андрея Кириченко 18 августа в то же время.

Провожать лето тёплыми фестивальными ночами щекочуще грустно и сладко. Главное – попасть на концерт. В Софии Киевской все дни на запуск работает только центральный вход. Концерты бесплатные, но есть входной билет в сам комплекс – 50 гривен, и очередей у касс не избежать, поэтому приходить на мероприятия лучше заранее.