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На рассмотрение Оскаровского комитета подали только один фильм

В этом году в нацотборе будет участвовать фильм "Домой" Наримана Алиева.

На рассмотрение Оскаровского комитета подали только один фильм
Кадр з фільму "Додому"
Фото: Facebook / Додому / EVGE

Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок фильмов, претендующих на выдвижение от Украины на "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". В этом году в нацотборе будет участвовать всего один фильм – «Домой» Наримана Алиева.

Об этом сообщил Украинский Оскаровский комитет на фейсбуке.

Заседание комитета состоится 23 августа, после него состоится пресс-конференция.

Напомним, в марте 2019 года утвердили новый состав Украинского Оскаровского комитета. Туда вошли 16 человек, среди которых режиссеры Сергей Лозница, Валентин Васянович, Мирослав Слабошпицкий и Роман Бондарчук.

В 2018 году Оскаровский комитет выдвинул от Украины фильм "Донбасс" Сергея Лозницы. В отборе участвовало шесть фильмов.

Премьера фильма «Домой» Наримана Алиева состоялась на Каннском кинофестивале, на Одесском кинофестивале картина получила гран-при, разделив его с грузинским фильмом "А потом мы танцевали" Левана Акина.

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