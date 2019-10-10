«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом

Фото: Павел БагмутУкринформ

Пряма мова Президента Зеленського: «Я вам приведу приклад на Львівщині. Облрада: ми проти формули Штайнмаєра. Питання в мене: які партії входять в облраду Львівську ? .... Це частина суспільства. Та, але проти того, що я сказав, вони проти припинення війни? Не треба боятися того, що не треба боятися. Імплементація формули Штайнмаєра буде тільки в Законі Про особливий статус...».

Мене запитують про природу таких висловлювань.

Запитують – відповідаємо!

Звісно, Офіс Президента повинен володіти інформацією про те, що заяву «#Ні_капітуляції» з критикою втілення «Формули Штайнмаєра» та протест проти відведення військ ухвалила не лише одна Львівська обласна рада. Але ще й Сумська, Кропивницька, Херсонська міські та Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька та Рівненська обласні ради. Остання, до речі, зробила це того ж дня, коли агіттур «Діалоги про Україну», присланий Банковою, власне пробував роз’яснити рівнянам переваги легітимації окупаційних адміністрацій через місцеві вибори та полишення позицій у Золотому та Петрівському на вимогу російського агресора. То чому ж Президент вирішив звузити проблему у своєму виступі?

Є два варіанти:

1. «Тепла ванна»

Офіс, радники, найближче коло просто не доповідають глибину поширення протесту проти поступок Росії та фактичної капітуляції через розведення військ. Все підтверджується і вчорашньою зустріччю з волонтерами, де Президент стверджує, що якийсь міфічний 1% нехороших хлопців і дівчат є проплаченими підбурювачами протестів. Відтак, Володимир Зеленський дійсно не бачить проблеми з відповіддю на його ініціативи, про яку сигналізує місцеве самоврядування.

2. «Маскування»

Першій особі держави підказали, що проблему слід просто применшити. Фахівці ІПСО знають, що коли існує резонансне питання, проблема чи подія, котра не зручна чи не вигідна котрійсь зі сторін, але її не можна обійти, то її просто «маскують». Іншими словами – применшують її значення, важливість, об'єм тощо. Щось подібне і з відповіддю на позицію місцевого самоврядування. ПреЗЕдент не знайшов кращого способу як «замаскувати», читай применшити проблему. Мовляв, то тільки "бунтівні" політичні сили у Львівській обласній раді висловлюються проти фактичної капітуляції і випливає, що всі решта начебто «за».

ПС. Для підвищення поінформованості - даю лінк на файл, де є повний склад 6 обласних та трьох міських рад, котрі засудили ініціативи імплементації формули Ш+Пу та відведення військ з лінії розмежування.

ППС Коментувати тезу: «Про державний заколот» і «Десь існують і ці «випадки» - не буду.