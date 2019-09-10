Давка произошла после того, что один из паломников споткнулся и упал.

По меньшей мере 31 человек погиб в результате давки во время шиитского дня поминовения мучеников Ашура в иракском городе Кербела, передает ВВС.

Фото: EPA/UPG

Представитель министерства здравоохранения сообщил, что еще около 100 человек пострадали, и количество погибших может увеличиться.

Как сообщается, давка началась из-за споткнувшегося паломника.

Священный для шиитов день Ашуры знаменует окончание траура по внуку пророка Мухаммеда, Имаму Хусейну, который был убит в Кербеле в эти дни 13 веков назад. Это событие обострило противоречия среди мусульман и в конечном итоге привело к разделению на суннитов и шиитов.

Cегодня Ашуру чтят в Ираке, Иране, Афганистане, Азербайджане, Бахрейне, Ливане, Пакистане, Саудовской Аравии и Сирии.

Во времена Саддама Хусейна проводить шиитские религиозные церемонии в день Ашуры было запрещено. Позже их участники становились объектом нападения суннитских экстремистов.

В 2015 в Багдаде террорист-смертник подорвал шиитскую процессию. Тогда погибли семь человек, в том числе двое полицейских, 23 человека были ранены.

Процессии шиитов в день Ашура не раз становились мишенью террористов: так, в 2004 году в Кербеле и Багдаде во время памятной церемонии в результате минометного обстрела и действий смертников погиб 171 человек.