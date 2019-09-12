Верховный суд США разрешил Трампу отказывать в убежище мигрантам из Мексики

Мигранты должны сначала попросить убежище в третьей стране, через которую они добирались в Штаты.

Верховный суд США удовлетворил просьбу администрации президента Дональда Трампа о полном применении нового правила, которое ограничивает ходатайства о предоставлении убежища иммигрантами на границе США и Мексики. Правило является ключевым элементом жесткой иммиграционной политики Трампа, пишет Reuters.

Правило требует, чтобы большинство иммигрантов, которые хотят получить убежище, сначала искали убежище в третьей стране, через которую они путешествовали по пути в Соединенные Штаты. Это требование может вступить в силу, поскольку судебные процессы, оспаривающие его законность, продолжаются.

Решение суда дало Трампу победу в то время, когда большая часть его иммиграционной программы была сорвана нижестоящими судами.

Американский союз гражданских свобод, оспаривающий политику администрации в федеральном суде, заявили, что она нарушает иммиграционное законодательство США, и обвинили администрацию в несоблюдении правильного судебного процесса при издании правила, которое было объявлено 15 июля.

Спустя восемь дней после того, как правило вступило в силу в июле, окружной судья США Джон Джон Тигар издал национальный запрет, запрещающий его применение.

Напомним, Трамп инициировал строительство стены на границе с Мексикой, его противостояние с Конгрессом по этому вопросу привело к 30-дневному "шатдауну" правительственных органов в начале этого года.