Германия требует от "Газпрома" вдвое сократить прокачку газа по OPAL

Федеральное агентство по сетям Германии (Bundesnetzagentur) требует от "Газпрома" выполнить вердикт Европейского суда Люксембурга, признавшего неправомочным решение об использовании российской компанией мощностей газопровода OPAL в полном объеме.

Об этом заявил глава отдела агентства по работе со СМИ и связям с общественностью Фиете Вульф, передает Deutsche Welle.

Он подчеркнул, что "никакие дальнейшие распределения мощностей с опорой на реализацию мирового соглашения", заключенного в 2016 году с Федеральным агентством по сетям, "применительно к OPAL и прокачке газа на основе резервирования этих мощностей осуществляться не могут".

Речь идет о соглашении трехлетней давности, которое позволяло "Газпрому" дополнительно задействовать 50% мощностей OPAL в дополнение к ранее согласованным 50% регламентированного доступа к сети. Эти договоренности с некоторыми поправками в итоге были одобрены Еврокомиссией.

"Кроме того, транспортировка газа "Газпромом" по участку, оператором которого является OPAL Gastransport GmbH & Co. KG (OGT), должна быть сокращена до половины его мощности", - подчеркнули в пресс-службе.

В заявлении также говорится, что при необходимости Федеральное агентство по сетям примет меры по надзору за исполнением вердикта суда.

Напомним, до 2016 года "Газпром", согласно антимонопольным требованиям Третьего энергопакета ЕС, имел право использовать OPAL только на 50%. Эксперты тогда отмечали, что кроме "Газпрома", проводящего через OPAL газ "Северного потока", других поставщиков с такими объемами в этой зоне нет, и труба оставалась полупустой. В 2016 году российский концерн получил право использовать OPAL на 80-90% в долгосрочной перспективе (а при определенных условиях, в случае краткосрочной необходимости - и на все 100%).

10 сентября 2019 года Европейский суд общей юрисдикции отменил это решение Еврокомиссии, поскольку оно было принято "в нарушение основного принципа солидарности в энергетическом секторе". Польский концерн PGNiG, в частности, выказывал претензии в том, что OPAL был неправомерно исключен из механизма европейского урегулирования, запрещающего монопольное использование газопроводов.

OPAL - одна из двух сухопутных веток, отведенных в 2011 году от газопровода "Северный поток", она проходит по территории Германии до Чехии.