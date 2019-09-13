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В Красноярском крае РФ сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

Власти заявляют о стабилизации ситуации, хотя пожары продолжаются.

В Красноярском крае РФ сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
Вид на пожар с вертолета
Фото: EPA/UPG

Правительство Красноярского края РФ отменило режим чрезвычайной ситуации, который действовал в регионе с июля. По данным регионального управления МЧС России, ситуация с лесными пожарами сейчас стабилизировалась, сообщает Сибирь.Реалии.

Режим ЧС был введен 2 июля из-за действующих в крае лесных пожаров. В этот момент установилась сухая жаркая погода, при этом фиксировалось большое число гроз, которые часто становились причинами возгораний. Сейчас в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, который предполагает ряд ограничений.

По данным российской "Авиалесоохраны", 13 сентября в регионе тушили восемь пожаров площадью 151 гектар. В регионе также действует еще один пожар площадью 12,2 тыс. гектара.

Как сообщалось, долгое время власти отказывались тушить пожары в Сибири, ссылаясь на высокие затраты.

31 июля к борьбе с пожарами по поручению президента Путина подключилось Минобороны РФ.

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