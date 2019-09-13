В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара, который возник еще 11 сентября. Об этом сообщается в пресс-службе ГосЧС.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Фото: kv.dsns.gov.ua

Отмечается, что спасателям удалось потушить уже около 10 гектаров леса. «Ликвидация любого пожара - это тяжелая и кропотливая работа каждого из спасателей, а пожары в Чернобыльской зоне особенно. Вот такие они, наши ребята, благодаря им сегодня ликвидированы уже 10 га возгораний лесных массивов», - сказано в сообщении.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Фото: kv.dsns.gov.ua

Фото: kv.dsns.gov.ua

Напомним, изначально пожар возник возле села Новые Соколы Иванковского района.

Северная часть этого района находится в Чернобыльской зоне отчуждения, село Новые Соколы – на расстоянии более 50 км от Чернобыля. Вчера пожар распространился в общей сложности на 20 гектарах. Горела лесная подстилка, местами переходящая в верховой пожар.

Кроме того, 12 сентября сообщалось, что полиция задержала женщину по подозрению в причастности к этому пожару. Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги.