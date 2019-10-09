Месси назвал лучшего тренера в своей карьере и лучший матч

Аргентинец ответил на несколько вопросов о своей спортивной карьере.

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал лучших тренеров, с которыми ему доводилось работать в ходе своей профессиональной карьеры.

"Лучший тренер в моей карьере? Думаю, Хосеп Гвардиола и Луис Энрике максимально близки к этому определению", - цитирует Месси Mundo Deportivo.

"Что касается игрока, с которым я бы никогда не хотел вновь оказаться в одной команде, то такого нет. Со всеми, кто когда-либо приходил в клуб, у меня были очень хорошие отношения. Не думаю, что кто-то из них может сказать обо мне плохо", - отметил Лео.

Кроме того, Месси назвал самый памятный матч в карьере.

"Мой лучший матч? Больше всего мне запомнился полуфинал Лиги Чемпионов сезона-2010/11 с "Реалом“, когда мы выиграли со счётом 2:0. Не знаю, был ли это мой лучший матч, но это была уникальная встреча", - уточняет капитан.

Гвардиола, в настоящий момент занимающий пост главного тренера "Манчестер Сити", возглавлял "Барсу" с 2008 по 2012 год.

Энрике, в свою очередь, тренировал "блаугранас" с 2014 по 2017 год. Затем, непродолжительное время стоял у руля сборной Испании.

В сезоне-2010/11 "Барселона" прошла "Реал" в полуфинале ЛЧ. В первом матче на "Сантьяго Бернабеу" каталонцы выиграли со счётом 2:0. Оба мяча забил Месси. В ответном матче команды сыграли вничью 1:1.

В финале турнира "Барселона" на "Уэмбли" обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1. В составе "сине-гранатовых" забили Педро, Месси и Давид Вилья. У МЮ результативный удар на счету Уэйна Руни.