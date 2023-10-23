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ЄС може продовжити обмеження цін на газ, щоб запобігти зимовій енергетичній кризі, - FT

Європа побоюється, що через конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом постачання газу цієї зими із Близького Сходу можуть опинитися під загрозою. 

ЄС може продовжити обмеження цін на газ, щоб запобігти зимовій енергетичній кризі, - FT
Фото: EPA/UPG

Євросоюз розглядає можливість продовжити обмеження цін на природний газ, аби запобігти зимовій газовій кризі, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Financial Times.

Стелю цін на блакитне паливо запровадили в лютому.

Ціни на газ у Євросоюзі знизилися у сім разів порівняно з піковими значеннями серпня 2022 року. Попри це негативних ефектів від запровадження обмеження виявлено не було. Про це йдеться у презентації Єврокомісії, яку надали дипломатам європейських країн.

Політики, однак, побоюються, що через конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом постачання газу цієї зими із Близького Сходу можуть опинитися під загрозою. Крім того, є ризик диверсій на об'єктах газової інфраструктури.

Стеля цін починає діяти, якщо ціни перевищують 180 євро за 1 МВт.год упродовж трьох днів поспіль. Наразі ціна становить менш ніж 50 євро.

Пропозицію продовжити обмеження цін Єврокомсія, очікується, оголосить у листопаді. Серед пропозиції, як очікують, будуть рекомендації щодо стелі цін, заходів щодо схвалення нових енергетичних проєктів, а також регулювання у сфері газорозподілу. 

Добровільні зобов'язання щодо скорочення споживання газу на 15% вже продовжили до березня 2024 року.

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Нагадаємо, впав до найнижчого рівня й імпорт скрапленого природного газу до Європи. Це сталося з того часу, як Росія повномасштабно вторглася в Україну.

Німеччина та Британія заявили, наприклад, що не планують відновлювати енергетичні відносини з Росією. Тим часом європейські трейдери продовжують закачувати газ в українські підземні сховища. У вересні тут зберігалися вже два мільярди кубометрів газу.

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