За рік окупанти випустили по Києву понад 300 крилатих ракет, – КМВА

За останній рік російські війська запустили у напрямку Києва понад 300 крилатих ракет різного типу, майже 400 ударних БпЛА типу Shahed, а також 14 балістичних ракет.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

“Лише за 12 останніх місяців рашисти запустили в напрямку столиці: понад 300 крилатих ракет різного типу; 14 балістичних ракет; майже 400 ударних БпЛА типу Shahed”, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Посадовець наголошує, що українським захисникам потрібно більше засобів протиповітряної оборони, бо у ворога вистачає зброї, аби масовано атакувати українські міста.

“Ми не відмовимося від будь-якого озброєння. Бо українські воїни протиповітряної оборони давно довели усьому світові, що здатні створювати, здавалося б, неможливе – ефективні системи ППО, де поєднуються новітні і старі зразки, радянські і натовські. Дайте нам зброю, а ми знайдемо їй ефективне застосування”, – зазначає Попко.

"Україна очікує підтримки від союзників та партнерів. Він наголосив, що кожен зенітно-ракетний комплекс, кожен Gepard чи кожен Piorun – це збережені життя і внесок у нашу Перемогу", – додає Попко.

Цієї ночі російські окупаційні війська атакували територію України "Шахедами", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.