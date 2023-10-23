Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
У Києві на блокпосту збили військового: він загинув на місці
У Києві на блокпосту збили військового: він загинув на місці
Росія завдала удару по терміналу "Нової пошти" двома ракетами С-300. Кількість постраждалих зросла (оновлено)
Росія завдала удару по терміналу "Нової пошти" двома ракетами С-300. Кількість постраждалих зросла (оновлено)
Наступного тижня Україна перейде на зимовий час
Наступного тижня Україна перейде на зимовий час
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
ГоловнаСвіт

За рік окупанти випустили по Києву понад 300 крилатих ракет, – КМВА

У ворога вистачає зброї аби масовано атакувати українські міста.

За рік окупанти випустили по Києву понад 300 крилатих ракет, – КМВА
Фото: Сили оборони Півдня

За останній рік російські війська запустили у напрямку Києва понад 300 крилатих ракет різного типу, майже 400 ударних БпЛА типу Shahed, а також 14 балістичних ракет.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

“Лише за 12 останніх місяців рашисти запустили в напрямку столиці: понад 300 крилатих ракет різного типу; 14 балістичних ракет; майже 400 ударних БпЛА типу Shahed”, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Посадовець наголошує, що українським захисникам потрібно більше засобів протиповітряної оборони, бо у ворога вистачає зброї, аби масовано атакувати українські міста.

“Ми не відмовимося від будь-якого озброєння. Бо українські воїни протиповітряної оборони давно довели усьому світові, що здатні створювати, здавалося б, неможливе – ефективні системи ППО, де поєднуються новітні і старі зразки, радянські і натовські. Дайте нам зброю, а ми знайдемо їй ефективне застосування”, – зазначає Попко.

"Україна очікує підтримки від союзників та партнерів. Він наголосив, що кожен зенітно-ракетний комплекс, кожен Gepard чи кожен Piorun – це збережені життя і внесок у нашу Перемогу", – додає Попко.

Цієї ночі російські окупаційні війська атакували територію України "Шахедами", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies