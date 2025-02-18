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Головне за вівторок, 18 лютого: удар по Сумах, майже 145 боєзіткнень, Зеленський в Туреччині

Бойові дії на Донеччині, 144 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1091-й день повномасштабної війни.

Головне за вівторок, 18 лютого: удар по Сумах, майже 145 боєзіткнень, Зеленський в Туреччині
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Увечері 18 лютого російська окупаційна армія завдала удару по Сумах.

“Один із вибухів - приліт ракети в передмісті, поблизу об’єкта цивільної інфраструктури”, - йдеться у повідомленні пресслужби міськради Сум.

Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 18 лютого відбулося 144 бойових зіткнення.

Найбільша кількість боєзіткнень відбулась на Покровському напрямку - 43.

Також активні бойові дії відбувались на Куп’янському (16), Торецькому (15) та Новопавлівському (14) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 лютого – в новині.

Проведення голосування онлайн або поштою на перших виборах, які проведуть після війни, не розглядають. Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко сказав у коментарі lb.ua.

Відповідно до законодавства, вибори до закінчення воєнного стану неможливі. Проведення перших після війни виборів також потребує ухвалення окремого закону.

Докладніше – в новині.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що його країна підходить для переговорів про мир у війні України проти Росії.

Про це він заявив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.

За словами Ердогана, візит президента України до Туреччини "відбувається у той час, коли можуть відбутися зміни в динаміці війни" і наголосив, що "у війні немає переможця, а в мирі - переможеного".

Ердоган нагадав, що в 2022 році Туреччина приймала переговори між РФ та Україною.

Більше інформації – в новині.

До слова, новим послом України в Туреччині стане Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, який три роки пробув у російському ув'язненні за сфабрикованою справою.

Спецпредставник США з питань України і росіян Кіт Келлог запевнив, що Володимиру Зеленському не нав'язуватимуть умов. Він наголосив, що Зеленський є демократично обраним лідером суверенної нації, пише The Times.

Ця ремарка є важливою в контексті російських спроб поставити під сумнів легітимність Зеленського у зв'язку з неможливість провести вибори під час воєнного стану. Це одна з найпопулярніших російських дезінформаційних кампаній, спрямована на послаблення України.

Келлог 20 числа повинен приїхати до України, де зустрінеться з головкомом і політичним керівництвом. Зеленський збирався запросити його в зону боїв, аби американець на власні очі побачив умови війни.

Речник американського Держдепартаменту Теммі Брюс сказав, що США і Росія на перемовинах у Ріяді домовилися створити "команди" "високого рівня", які працюватимуть "на шляху до якнайшвидшого закінчення конфлікту в Україні у довготривалий спосіб", прийнятного "для всіх сторін", пише The Guardian.

Брюс виступив із цією заявою після 4,5-годинних переговорів у Саудівській Аравії, до яких не були долучені ні Україна, ні представники ЄС.

Він додав, що також США і росіяни обдумають майбутню співпрацю і "історичні" економічні і інвестиційні можливості, які з'являться після війни. Загалом делегації домовилися "усунути подразники двосторонніх відносин".

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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